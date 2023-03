Litiga con la fidanzata, estrae la pistola di un carabiniere e spara

Un uomo ha estratto la pistola di un carabiniere dopo aver litigato con la fidanzata. Il gesto ha scatenato il panico oggi, domenica 26 marzo, a Padova, in via Goito, provocando anche un incidente stradale. La tragedia è stata sfiorata. Come riporta PadovaOggi, due persone, un ragazzo e una ragazza, hanno cominciato a litigare, ma dopo le semplici parole si sarebbe passati agli spintoni. In particolare, l'uomo è apparso esagitato e fuori controllo e alcuni passanti hanno chiesto l'intervento dei carabinieri.

La pistola e l'incidente

In pochi minuti in via Goito sono arrivati i carabinieri. Nel tentativo di calmare l'uomo, uno dei carabinieri si è avvicinato al trentenne. Quest'ultimo è riuscito a sfilargli la pistola dalla fondina e poi ha cominciato a sparare all'impazzata in aria.

Nel traffico di via Goito un'auto condotta da un uomo è finita fuori strada. Evidentemente chi era alla guida si è spaventato nel sentire i colpi d'arma da fuoco. La situazione è tornata alla normalità quando i carabinieri hanno bloccato il folle e l'hanno caricato su una Gazzella per portarlo in caserma. Ora si trova piantonato in cella di sicurezza in stato d'arresto.

