Litiga con il fratello per il rumore della PlayStation e lo accoltella alla schiena

Una lite tra fratello e sorella, come quelle che avvengono spesso in molti nuclei familiari, è finita con un 16enne in ospedale e una denuncia per la ragazza. La discussione tra i due giovani, poi terminata con una coltellata, è avvenuto in un'abitazione di Favara, in provincia di Agrigento. Il ragazzino di 16 anni, colpito con un fendente alla schiena, si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio: ha riportato ferite lacero contuse fra cuore e polmone. Un quadro clinico delicato per cui i medici hanno deciso di mantenere riservata la prognosi.

I fatti risalgono allo scorso 2 febbraio: secondo una ricostruzione, la ragazza avrebbe rimproverato il fratello perché la stava disturbando con i suoni della PlayStation e il volume troppo alto della televisione. Non era la prima volta che i due litigavano per questo motivo, ma la 17enne non era mai arrivata alla violenza. Venerdì scorso invece, l'adolescente ha perso la testa e, dopo aver gridato contro il fratello minore, ha afferrato un coltello da cucina e lo ha colpito alla schiena.

Sarebbe potuto scattare l'arresto della diciassettenne, ma il pm di turno alla Procura per i minorenni di Palermo applicando tutte le garanzie del caso ha fatto procedere per una denuncia per lesioni personali aggravate nei confronti della ragazza. Si è trattato - per investigatori e inquirenti - di un drammatico episodio familiare dettato da un momento di impeto. Ed ecco perché non è stato eseguito l'arresto dell'adolescente incensurata.