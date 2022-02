Furibonda lite tra minorenni, ragazzina accoltellata

Tragedia sfiorata per una furibonda lite tra ragazzini a Tor Bella Monaca, nella periferia romana. Una ragazzina è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Tor Vergata dopo essere stata accoltellata all'addome da una coetanea. Non è chiaro il motivo per il quale si è scatenata l'aggressione. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha fermato la minorenne.