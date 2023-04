Folle lite nella cucina del ristorante: due persone accoltellate

Due persone sono state accoltellate giovedì sera in un ristorante a Milano. I feriti sono un lavapiatti e un cuoco e a colpirli sarebbe stato un altro lavoratore. Si tratta di un ragazzo di 26 originario del Bangladesh che è stato arrestato. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21 in un locale di via San Michele del Carso.

Secondo quanto ricostruito il 26enne aveva l'incarico di lavapiatti ma quando un collega gli ha chiesto di lavare una pentola è scattata la violenza. Il giovane lavapiatti avrebbe prima colpito alla gola un altro lavapiatti, un cinese di 51 anni, e poi un cuoco di 50. A fermarlo sono stati gli altri dipendenti. La polizia lo ha arrestato per lesioni personali aggravate e ha sequestrato due grossi coltelli da cucina. Il 51enne, trasportato al Fatebenefratelli, ha riportato una prognosi di 20 giorni, il cuoco di cinque.