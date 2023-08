Lite per una sigaretta finisce a coltellate, 50enne ferito al fianco

È finita a coltellate una lite in strada fra due persone per una sigaretta. Ferito al fianco un uomo di 50 anni è stato poi trasportato in ospedale. In manette il rivale, un romano di 34 anni. Le violenze a Val Melaina, nella periferia nord della Capitale.

Le prime (numerose) richieste d'intervento sono arrivate al 112 intorno alle 12:00 dello scorso sabato 19 agosto: i cittadini segnalavano una furibonda lite fra due persone. Sul posto, all'altezza dell'incrocio con via di Valle Melaina, nella zona del Tufello, gli agenti hanno trovato un uomo, 50enne residente in zona, con una ferita al fianco, conseguenza di una coltellata.

A colpirlo un 34enne che, durante la lite, ha provato a ferire con la stessa arma una terza persona intervenuta a difesa della vittima dopo aver provato a colpire ripetutamente il suo rivale. Secondo i primi riscontri alla base della lite ci sarebbe una banale discussione per una sigaretta.

Affidato alle cure del personale del 118, il 50enne è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza e refertato con dieci giorni di prognosi. Fermato l'aggressore è stato portato negli uffici del III distretto Fidene Serpentara di polizia. Arrestato per tentato omicidio, è stato portato nel carcere romano di Regina Coeli a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sequestrato il coltello.

