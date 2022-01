Furgone non si ferma sulle strisce, pedone accoltella l'autista 

Un furgone non si ferma sulle strisce pedonali per farlo attraversare, lui aggredisce il conducente e gli sferra una coltellata al petto. A Torino un 47enne è stato arrestato dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione dei militari l'uomo, italiano, ha discusso con l'autista del mezzo, un 25enne ucraino, e lo ha ferito con un coltello. Poi è fuggito, ma è stato rintracciato e ammanettato podo dopo. Sequestrata la lama. La viittima è stata soccorsa da due sottotenenti dell'Esercito e portata in codice rosso in ospedale dove ha subito un'operazione d'urgenza per una lesione al pericardio.