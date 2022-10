Lite tra due clienti finisce nel sangue: erano in fila alla cassa del supermercato

Lite finisce nel sangue a Napoli dove una persona è stata accoltellata all'interno di un supermercato in via Arenaccia. I carabinieri sono intervenuti sul posto alle 20.45 di giovedì sera, 6 ottobre. Dagli accertamenti effettuati, riferisce NapoliToday, i militari hanno appurato che poco prima un 42enne del posto mentre era in fila alla cassa aveva litigato per futili motivi con un altro uomo anche lui in fila. Ne è nata una colluttazione: è stato proprio il 42enne ad avere la peggio, colpito da un oggetto affilato in più parti del corpo. L’altro uomo, all'arrivo dei militari, si era già allontanato.

Il 42enne è stato trasferito al Cardarelli dove è in osservazione presso il trauma center ma non in prognosi riservata e non in pericolo di vita. Per lui 30 giorni di prognosi per ferite multiple al braccio sinistro a el torace. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, che tra acquisizione dei video del supermercato e testimonianze, stanno ricostruendo l’esatta dinamica degli eventi per risalire all'identità dell'aggressore.