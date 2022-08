Botte da orbi: nella lite perde un pezzo di orecchio

Una lite tra due persone all'alba a Taranto, nella borgata Talsano, è degenerata nel sangue: due le persone rimaste ferite e a una di queste è stato staccato un pezzo di un orecchio.

La lite era iniziata in un locale per futili motivi ed è poi continuata all'esterno. Non è chiaro se alla discussione poi degenerata abbiano preso parte altre persone e al momento un uomo è stato arrestato dalla polizia. Sono in corso ulteriori accertamenti.