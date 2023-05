Litiga con un uomo, poi torna con il coltello e lo colpisce all'addome

Una banale lite è sfociata in una ingiustificata aggressione che, fortunatamente, non si è trasformata in tragedia. È quanto accaduto ieri sera ad Acerra, in provincia di Napoli, quando un uomo di 40 anni è stato accoltellato all'addome nei pressi di un bar di via del Pennino dopo una lite da un 50enne.

Le immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, acquisite dagli inquirenti, hanno consentito di chiarire la dinamica dei fatti e hanno permesso agli agenti del commissariato locale di rintracciare e arrestare l'aggressore per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione della polizia, i due uomini hanno litigato davanti al bar; poi, uno dei due si è allontanato ed è tornato per colpire con un coltello l'altro.

Gli agenti del commissariato locale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, erano andati al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori dove i sanitari avevano ricoverato una persona con una ferita da arma da taglio all'addome in pericolo di vita. I poliziotti hanno accertato che l'uomo era stato accoltellato poco prima nei pressi di un bar di via del Pennino, all'angolo con via Duomo; le immagini del sistema di videosorveglianza cittadina hanno mostrato un violento diverbio lite, l'allontanamento dell'aggressore e il suo ritorno poco dopo armato di coltello, nonché il ferimento del 40enne.

L'uomo, raggiunto dagli agenti, è stato trovato a casa sua ed è stato arrestato per tentato omicidio. La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico ed è ancora in prognosi riservata.