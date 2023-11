Litiga col coinquilino: calci, pugni e coltellate al volto

Armato di coltello, prima ha ferito il coinquilino, poi avrebbe minacciato i poliziotti intervenuti per bloccarlo. Attimi di terrore nella serata di ieri, martedì 21 novembre, in un condominio di viale Piave, a Brescia. Stando a quanto finora ricostruito, un 26enne di origine pakistana avrebbe prima aggredito un connazionale che ospita in casa da giorni, poi si sarebbe barricato all'interno dell’abitazione: quando gli agenti del reparto volanti della questura cittadina hanno fatto irruzione, avrebbe minacciato di aggredire pure loro con il coltello. I poliziotti lo hanno immobilizzato usando il taser, la pistola elettrica in dotazione alle forze dell'ordine.

Una volta arrestato, il 26enne è stato portato in carcere e nelle prossime ore comparirà davanti al gip per l'udienza di convalida. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria: le accuse mosse nei suoi confronti sono resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio. La vittima, che ha 45 anni, avrebbe riportato diverse ferite da arma da taglio al volto e alla testa: trovato agonizzante sull'uscio dell'appartamento, è stato poi trasportato in ospedale. Il 45enne non verserebbe in gravi condizioni e non si teme per la sua vita.

A dare tempestivamente l'allarme sarebbe stato un inquilino del palazzo. Stando alle prime indiscrezioni trapelate, tra il 26enne e il 45enne ci sarebbe stata una violenta lite, scoppiata pare per futili motivi e poi culminata nella brutale e sanguinosa aggressione: prima calci e pugni, poi le coltellate al volto e alla testa.

