Litiga con il fratello e perde la testa: si spoglia e gira nudo con un machete

È sceso in strada completamente nudo e con in mano un machete. Teatro dell'accaduto Saletto di Borgo Veneto, in provincia di Padova, dove un 50enne di origini marocchine ha perso il senno per qualche ora. Stando a quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato cacciato di casa dal fratello al culmine di una lite per futili motivi. Accecato dalla rabbia, il 50enne ha pensato bene di denudarsi e di piazzarsi davanti alla cancellata esterna della casa brandendo un grosso machete, di cui al momento si ignora la provenienza, e urlando.

Alcune persone, soprattutto automobilisti, hanno subito notato la sua presenza, chiamando immediatamente i carabinieri, che sono arrivati in forze dalle vicine stazioni di Solesino e di Este per cercare di farlo rinsavire così da disarmarlo e riportare la calma in tutto il paese: la situazione è tornata così alla normalità.