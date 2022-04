Litiga con due ragazze e poi le investe con la sua auto

Dopo una banale lite in strada, sale sulla sua automobile e tenta di investire due ragazze. E' successo la notte tra il 24 e il 25 aprile in via Nomentana, a Roma. L'uomo, un italiano di 42 anni, è stato arrestato alle prime ore dell'alba dagli agenti dei commissariati San Basilio, Fidene e Sant'Ippolito per tentato omicidio. Il 42enne ha diversi precedenti per reati contro la persona.

Secondo quanto raccontato agli inquirenti, le due giovani di 22 e 25 anni avevano lasciato intorno alle 4 del mattino del 25 aprile l'appartamento di un loro amico, dove avevano partecipato a una festa. Una volta scese in strada, una delle due ventenni ha chiamato la madre per farsi venire a prendere.

Nell'attesa dell'arrivo del genitore, le due ragazze si sono incamminate per raggiungere il luogo dell'appuntamento parlando tra di loro ad alta voce. Forse le due amiche stavano discutendo. La scena ha attirato l'attenzione dell'uomo, che proprio in quel momento, stava percorrendo quel tratto di strada con la sua automobile. "Tutto ok?", ha chiesto l'uomo alle ventenni. Le ragazze hanno prontamente risposto che "non c'erano problemi e che tutto era stato risolto", invitandolo a "lasciarle in pace".

L'uomo, nonostante le richieste delle ragazze, ha continuato a infastidirle, seguendole con la sua automobile. Le due ragazze, intimorite, hanno accelerato il passo. Ma giunte all'altezza di via Morrovalle, l'uomo ha premuto l'acceleratore investendo le due ragazze. Nonostante l'impatto, le due giovani sono fuori pericolo. Le due ragazze sono state portate in ospedale e in seguito dimesse.