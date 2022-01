Stacca la lingua al compagno con un morso dopo una lite: arrestata

Risolto il giallo del turista belga con la lingua mozzata a Roma. I carabinieri hanno arrestato la compagna dell'uomo con l'accusa di lesioni gravissime. I due avrebbero litigato e poi, fingendo la pace, lei si sarebbe avvicinata e con la scusa di un bacio gli ha staccato un pezzo di lingua con un morso. La donna è stata portata in caserma dopo il sopralluogo degli investigatori della VII sezione di via in Selci nella camera del b&b di Trastevere dove alloggiava la coppia.

Prima della discussione i due erano andati a cena fuori. Una volta in stanza, era scoppiata la lite. Intorno alle 3 del mattino è stato proprio l'uomo a dare l'allarme con una chiamata al 112. Il turista aveva raccontato di essere in strada, sanguinante e con la lingua tagliata, vicino al b&b. Quando sono arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato nel frigobar della camera dei due il pezzo di lingua mancante. Inutili i tentativi fatti dai medici del San Camillo per riattaccargliela. Inizialmente la coppia aveva fornito versioni discordanti agli inquirenti. L'arresto della donna dovrà essere convalidato.