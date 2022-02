Morto sciatore 23enne travolto da una valanga

Non c'è stato nulla da fare per lo sciatore 23enne travolto questa mattina da una valanga a Livigno (Sondrio). Il ragazzo originario di Breno, in provincia di Brescia, è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo essere stato travolto da una valanga mentre sciava fuori pista con il suo snowboard lungo un canalone. Inutili i soccorsi: sul posto è giunto l’elisoccorso di Sondrio e di Bergamo, insieme ai volontari del Soccorso alpino di Livigno e il soccorso piste del Carosello 3000. Miracolosamente illeso, invece, l'amico del giovane ragazzo che ha lanciato l'allarme.