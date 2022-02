Una criminologa alle calcagna del serial killer di gatti

Strage di gatti a Livorno: in soli 10 mesi sono stati uccisi 50 felini. Per identificare il serial killer dei gatti l'ordine dei veterinari ha deciso di assumere una criminologa per studiare il profilo del criminale. Inoltre, l'Aidaa - Associazione italiana difesa animali & ambiente - ha deciso di aumentare la taglia sugli autori dei feroci delitti. La ricompensa passa da 3.000 a 5.000 euro per chi aiuterà ad individuare e denunciare alla pubblica sicurezza e con la propria testimonianza far condannare in via definitiva i responsabili di questi crimini. "Sappiamo che quello delle ricompense è un metodo piuttosto crudo, ma non non vogliamo agire fuori dalla legge, anzi con questa iniziativa vogliamo invogliare la gente che sa a parlare - spiega Aidaa - Non accettiamo segnalazioni anonime ma prendiamo in considerazione quelle segnalazioni che porteranno alla condanna definitiva di questi criminali. La gente dovrebbe andare a denunciare per senso civico, ma a volte una piccola ricompensa può aiutare a sciogliere le lingue, e qui siamo di fronte a un crimine che non può e non deve restare impunito". Vale la pena ricordare che chi uccide o provoca sofferenze ad un animale è colpevole di un reato penale, punibile con una pena fino a due anni di reclusione.