Donna trovata morta in casa con un sacchetto in testa: è giallo

A Livorno, in via del Corona, una donna è stata trovata morta in casa con un sacchetto in testa: è giallo. La donna, 84 anni, era nel suo letto. A dare l’allarme un parente, indaga la polizia. I familiari della vittima erano andati a casa della donna per farle una visita, una volta arrivati hanno trovato l’anziana esanime. Immediata la chiamata ai soccorsi. Vani tutti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, che alla fine hanno dovuto constatare il decesso.

Sul posto anche agenti della polizia scientifica per i rilievi. Altri poliziotti hanno ascoltato i presenti e raccolto le loro testimonianze. Non sembrerebbe che ci siano stati tentativi di effrazione, la casa era in ordine e non manca nulla. La salma è all’istituto di medicina legale di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria