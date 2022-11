Lorenzo Bastelli morto a 14 anni: la sua storia aveva commosso il web

La storia di Lorenzo Bastelli aveva commosso centinaia di persone che gli avevano spedito auguri e pensieri da tutta Italia quando, lo scorso ottobre, la sua mamma aveva lanciato un appello sui social chiedendo di inviare una lettera, un disegno o una foto di un animale per aiutarlo a superare la recidiva di un sarcoma di Ewing: "Per distrarlo, aiutarlo a conoscere il mondo e non pensare alla sua malattia".

Tre anni fa Lorenzo stava giocando questa partita di basket, quando ha avvertito una piccola fitta al petto. Gli accertamenti parlano subito di Sarcoma di Ewing, una rara forma di tumore che colpisce le ossa: 30% di sopravvivenza, non di più. Lorenzo ha 11 anni e la sua vita viene completamente stravolta. Quattro operazioni, due trapianti, finalmente degli insperati segnali positivi, ma poi l'anno scorso un ulteriore aggravamento.

A quell’appello avevano risposto tantissime persone che avevano spedito a Castel San Pietro Terme, all’indirizzo di residenza del ragazzino iscritto alla prima liceo scientifico, un pensiero, una fotografia o semplicemente un saluto. Un mese giusto di speranza condivisa sui social e su carta stampata. Nella notte, Lorenzo Bastelli, è stato vinto dal male: a dare la triste notizia, sulla suo profilo Facebook , è la madre, Francesca Ferri.

"Lorenzo ci ha lasciato alle 2,22 di oggi 22/11/22. Si è addormentato tra le mie braccia sereno, mi ha sussurrato in questi giorni sempre 'mamma ti amo'. Vorrei poter dire che è stato tutto semplice ma, nonostante la sua voglia di vivere immensa fino alla fine, la situazione da venerdì era peggiorata tantissimo. Parlerò a nome suo, sono sicura che Lorenzo abbia vissuto l'ultimo mese delle sua vita dentro a un sogno, nonostante il dolore fisico, grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene, grazie a all'amore immenso che ha sentito da parte di un mondo intero e da parte nostra che lo abbiamo amato più di quanto umanamente possibile. Grazie, abbracciaci tutti amore mio, ma ancora di più abbiamo bisogno di sentire che sei libero di brillare più forte che puoi".

Anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il segretario della Lega, Matteo Salvini, gli avevano dedicato un pensiero.