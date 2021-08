Lorenzo Bonacini è morto a 21 anni dopo un incidente con la Vespa

Che cosa sia successo di preciso non è dato sapere almeno per ora. Quello che è certo è che ha avuto un incidente stradale con la sua Vespa nella notte fra giovedì e venerdì e l’allarme è partito alle 5,30 quando un passante lo ha visto a terra. Non ce l'ha fatta Lorenzo Bonacini, ragazzo di soli 21 anni trovato in fin di vita su una curva della zona di Desenzano, in provincia di Brescia e morto poche ore più tardi in ospedale, dov'era ricoverato in gravissime condizioni. Una notizia che lascia la provincia sotto choc perché Bonacini era molto conosciuto in paese e non solo. Gestiva insieme al fratello un servizio di noleggio Vespa a Desenzano e Sirmione.

Come riporta anche BresciaToday, mercoledì notte stava tornando a casa proprio in sella alla sua Vespa. Per cause in corso di accertamento, stava percorrendo una curva quando ha perso il controllo del mezzo, da solo, ed è finito per schiantarsi sull'asfalto. Solo un'automobilista di passaggio, intorno alle 5.30, lo ha visto a terra e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e un’ambulanza. Vista la gravità delle ferite riportate, è decollata l'eliambulanza, che ha poi provveduto al trasporto d'urgenza in ospedale, dove il 21enne ha lottato per la vita. Poi, a tarda sera, il suo cuore ha smesso di battere.