Lorenzo Campanini, l'operatore del 118 morto a 24 anni in un tragico schianto

Non ha avuto scampo. Grave incidente giovedì pomeriggio sulla E45, nel territorio di Ravenna. Una giovane vita spezzata sulle strade della Romagna.

Incidente giovedì pomeriggio sulla E45: morto Lorenzo Campanini

Lo schianto è avvenuto intorno alle 16: Lorenzo Campanini, un 24enne, viaggiava da Ravenna verso Cesena a bordo di una Volkswagen Golf che, per cause ancora in corso d'accertamento, all'altezza del km 247, ha colpito un muricciolo laterale. L'auto si è cappottata andando a impattare contro un camion che procedeva in direzione opposta.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con elicottero e due ambulanze, insieme ai Vigili del fuoco, ma per il giovane a bordo dell'auto non c'è stato nulla da fare, nonostante i lunghi tentativi di rianimazione.

Lorenzo Campanini era originario di Montecchio, provincia di Reggio Emilia. Lavorava come operatore del 118 e indossava la divisa al momento dello schianto. Illeso, ma sotto choc, l’autista romeno del mezzo pesante coinvolto nell'incidente. L'E45 è stata chiusa da Ravenna verso Casemurate e da Mirabilandia verso Ravenna fino alle nove di sera. Sul posto per rimuovere il tir, il cui impianto frenante era fuori uso dopo lo schianto, è dovuta intervenire una autogru.

Foto Argnani/RavennaToday