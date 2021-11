Lorenzo Damiano: l'attivista no green pass (e candidato sindaco) ricoverato per Covid

Lorenzo Damiano, candidato sindaco a Conegliano (il secondo comune della provincia di Treviso) per le elezioni che si sono svolte a ottobre, per il movimento Norimberga2, è ricoverato in terapia subintensiva nell'ospedale trevigiano di Vittorio Veneto, perché colpito dal covid. Lo riferiscono i quotidiani locali.

Recentemente Damiano era stato in pellegrinaggio a Medjugorje e in precedenza aveva partecipato come relatore ad alcuni raduni dei no Green pass. Spesso aveva espresso opinioni molto critiche sui vaccini e in odore di negazionismo. Nel marzo scorso annunciava una Norimberga 2 contro la "dittatura sanitaria". "Il Coronavirus, ben studiato e calcolato - scriveva - è servito e servirà ancora per mettere paura a miliardi di persone, poi manovrabili e vedrà come secondo passaggio il ricatto verso tutti i Paesi sovranisti che non si piegano alle politiche europeiste e globaliste della moneta. Ovviamente sempre in mano ai soliti giocatori seduti al tavolo verde". Secondo la Tribuna di Treviso Damiano è risultato positivo al Covid una volta tornato da Medjugorje, nei giorni successivi si sarebbe aggravato fino al ricovero.