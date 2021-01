Lorenzo Parigi, il musicista travolto e ucciso mentre attraversa la strada

L'incidente è avvenuto in piazza Berlinguer a Calenzano, in provincia di Firenze: per il 73enne non c'è stato nulla da fare

Il musicista e direttore d'orchestra Lorenzo Parigi, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'automobile nella serata di ieri, giovedì 21 gennaio, intorno alle ore 21, in piazza Berlinguer a Calenzano, in provincia di Firenze. Alla guida della vettura c'era un uomo di 41 anni, che si è subito fermato per soccorrere il 73enne: per lui è scattata la denuncia per omicidio stradale, oltre al ritiro della patente e il sequestro mezzo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per Parigi non c'è stato nulla da fare: i medici non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il 41enne è stato sottoposto alla verifica del tasso alcoolemico nel sangue e non è risultato in stato di ebbrezza. La salma è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Careggi di Firenze per l'esame autoptico. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

Lorenzo Parigi aveva studiato pianoforte, composizione e direzione d'orchestra nei conservatori di Firenze, Bologna e Torino. Vincitore di borsa di studio dell'Accademia Chigiana di Siena nel 1977, si era perfezionato in direzione d'orchestra a Vienna ed a Hilversum in Olanda. Di grande importanza per la sua formazione fu l'amicizia con Franco Ferrara, di cui è stato assistente nel 1984.

Ospite di importanti orchestre italiane, tra le altre orchestre degli enti lirici di Trieste, Verona, Genova e Cagliari, ha più volte collaborato con l'Ort - Orchestra della Toscana. Nel 1992 ha diretto a Praga lo "Stabat Mater" di Rossini in occasione del bicentenario della nascita ed altri sono stati i concerti all'estero: in Inghilterra, in Germania ed in Svizzera. In prima assoluta ha diretto spettacoli di balletto con Carla Fracci.

Per trent'anni Lorenzo Parigi è stato dal 1975 al 2004 docente all'Istituto superiore di studi musicali 'Pietro Mascagni' di Livorno. "La notizia della scomparsa - si afferma in una nota diffusa dal conservatorio - è giunta stamani al Mascagni, colpendo dolorosamente l'istituto livornese, nel quale Parigi - apprezzato direttore d'orchestra che vantava collaborazioni prestigiose con molte formazioni tra le quali l'orchestra della Toscana - è stato prezioso docente dal 1975, e direttore dell'orchestra degli alunni per quasi trent'anni, fino al 2004 quando andò in pensione dall'insegnamento Parigi ha collaborato con entusiasmo all'impegno per la crescita della scuola livornese e ha vissuto alcuni dei momenti più significativi nella storia dell'istituto, come la visita del presidente della Repubblica Sandro Pertini, nel 1981".