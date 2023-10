Tragico schianto: Lorenzo Rotondo è morto dopo 10 giorni di agonia

Non c'è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano parse subito gravissime e il suo cuore ha smesso di battere dopo 10 giorni di agonia. E' morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi Lorenzo Rotondo. Aveva 19 anni ed era rimasto coinvolto in un terribile incidente nella notte fra il 22 e il 23 settembre sulla strada provinciale che collega Fasano alla marina di Savelletri.

Lorenzo Rotondo viaggiava a bordo di una Ford Fiesta che per cause da accertare si è scontrata con un’altra auto, un Range Rover. Il 19enne era subito stato trasportato d'urgenza al Perrino, così come l'altro conducente ferito, meno grave. Ieri il drammatico epilogo.

Il giovane era molto conosciuto a Fasano, lavorava in un noto bar. Era residente a Monopoli. Si era appena diplomato. L'ultimo saluto, informa BrindisiReport, sarà venerdì mattina (6 ottobre), alle ore 9.30, presso la parrocchia Giovanni Paolo II, in via degli Astronauti, a Fasano. Tanti messaggi di dolore e cordoglio sui social.

