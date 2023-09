L'auto si schianta contro il guardrail: 39enne morto sul colpo

Un operaio di 39 anni, Loris Bandino, è morto in un terribile incidente stradale avvenuto in Sardegna. Intorno alle 4 di oggi, sabato 16 settembre, l'uomo si trovava a bordo della sua Opel Corsa e stava percorrendo la Statale 197, in direzione San Gavino, nella provincia del Medio Campidiano. Forse ha avuto un colpo di sonno, di sicuro ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia opposta, con l'auto che ha finito la corsa contro il guardrail.

L'impatto è stato violento ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il Radiomobile dei Carabinieri di Sanluri con i colleghi delle stazioni di Samassi e Guasila e il 118. , ma per il 39enne,residente a San Gavino Monreale, non c'è stato niente da fare. Complessivamente in una settimana sono 9 i morti - quattro dei quali giovanissimi - in incidenti stradali nell'Isola: tra questi due persone sono state investite sulle strisce pedonali.

Continua a leggere su Today.it...