Salerno, tragedia durante la festa promozione: morto a 28 anni Loris Del Campo

Dramma durante la festa promozione della Salernitana. Loris Del Campo, un ragazzo di 28 anni è morto in un incidente stradale, a Salerno sul Lungomare Trieste.

Per cause ancora da accertare, il giovane Loris Del Campo avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava assieme ad una ragazza. Violento l'impatto contro il paraurti di un’auto in sosta. Lo scontro non gli ha lasciato scampo, è morto sul colpo. Vani i soccorsi ed il trasporto al “Ruggi”, dove è giunto ormai senza vita. Solo qualche escoriazione per la ragazza che viaggiava con lui sul mezzo a due ruote.

In quei momenti erano in corso i festeggiamenti per la promozione in Serie A della Salernitana. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ai fini investigativi, saranno fondamentali le telecamere della zona per valutare cosa possa essere accaduto. Il 28enne era conosciuto negli ambienti della tifoseria tanto che un centinaio di supporter granata si è recato all'obitorio dell'ospedale dove si trova la salma.