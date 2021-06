Tragico schianto auto-moto, mezzi a fuoco: morta giovane madre di 36 anni

Si chiamava Luana Tamburrini e aveva 36 anni. E' lei la vittima del gravissimo incidente stradale di Ventimiglia in corso Marconi. Lo schianto ha provocato un rogo con i mezzi distrutti dalle fiamme.

Incidente Ventimiglia: è morta Luana Tamburrini

La donna è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate. Il conducente del Tmax su cui viaggiava la giovane donna, S.A., poliziotto in servizio al commissariato di Sanremo, è in gravi condizioni al Santa Corona di Pietra Ligure.

Non è chiara la dinamica dello scontro tra la moto e un’auto, avvenuto questa mattina, intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, tutta da confermare, riportata dai giornali locali, un’auto Volkswagen Polo diretta verso Ospedaletti avrebbe svoltato improvvisamente nel momento in cui stava transitando la moto. L’impatto è stato così violento che lo scooter è stato schiacciato contro un’auto parcheggiata. I mezzi sono stati avvolti dalle fiamme.

E’ rimasto ferito anche l'automobilista, un uomo di 80 anni. Nella città ligure di confine grande cordoglio per la scomparsa della giovane mamma.

Sul posto, oltre alla Croce Azzurra di Vallecrosia, sono accorsi anche la Croce Verde di Arma, i Vigili del Fuoco, il 118 e i carabinieri, a cui spetterà il compito di accertare eventuali responsabilità. I soccorritori hanno estratto le persone coinvolte dai veicoli in fiamme.