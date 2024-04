È stato arrestato il pugile Luca "Bazooka"

Il pugile Luca Michael Pasqua, conosciuto come "Luca Bazooka", è stato arrestato dai carabinieri del Ros (raggruppamento operativo speciale) all'aeroporto torinese di Caselle all'arrivo con un volo proveniente da Miami, in Florida, dove si trovava per partecipare a un evento sportivo. Pasqua, 40 anni, è stato trasferito nel carcere di Torino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Pasqua era tra le persone destinatarie di misure cautelari nell'ambito dell'operazione "Echidna" dello scorso 4 aprile, che ha portato all'arresto di una serie di soggetti ritenuti dagli inquirenti vicini alle 'ndrine Nirta e Pelle di San Luca (Reggio Calabria), operanti a Brandizzo, in provincia di Torino.

Attualmente l'atleta è titolare della palestra Black Fox di Volpiano, citata negli atti dell'inchiesta che lo vede indagato per associazione di stampo mafioso insieme allo zio Giuseppe Pasqua e al cugino Domenico Claudio Pasqua, presunti boss della "locale" di Brandizzo. Gli inquirenti contestano alla famiglia Pasqua di essersi infiltrata negli appalti attraverso "intimidazioni e offerte di protezione tipiche delle cosche calabresi, come i Nirta e i Pelle".

L'uomo si è difeso così nei giorni scorsi sul suo account Instagram: "Non conosco nessuno delle famiglie Nirta e Pelle. Non ho mai avuto a che fare con aziende autostradali o minacce a persone: per me esiste solo il duro lavoro. La mafia fa schifo, è una piaga sociale e va combattuta. Insegno nella mia palestra che bisogna sempre rispettare il prossimo".