Sbanda con la moto ricevuta in regalo dal papà: muore 18enne

Stava provando la moto tanto desiderata che il padre gli aveva regalato per i suoi 18 anni e che non gli permetteva ancora di usare da solo. Luca Bergamaschi però ha sbandato dopo essere passato su un tombino rialzato, è caduto a terra ed è morto sul colpo. La tragedia è avvenuta sabato pomeriggio in un parcheggio della zona industriale di Ostra, in provincia di Ancona, sotto gli occhi del padre e degli amici che lo avevano accompagnato a provare la moto. Secondo i racconti degli amici, la madre di Luca era contraria a quel regalo, una Beta 300, ma il padre alla fine ha ceduto alle richieste del ragazzo.

Chi era Luca Bergamaschi

Domani, martedì 24 maggio 2022, si terranno i funerali del 18enne, nel Duomo di Senigallia alle 15. Lo studente stava terminando il quarto anno dell'istituto alberghiero Panzini con ottimi voti. Luca era un grande amante del jiu jitsu e si allenava con la società Flow Brazilian Jiu Jitsu Academy di Senigallia, che in un messaggio di cordoglio lo ha descritto come un “combattente talentuoso e umile. Un grande esempio per tutti noi nonostante la giovane età. Farai sempre parte della famiglia e porteremo con noi il tuo ricordo, in ogni battaglia, dentro e fuori il tatami. Per sempre. Fai buon viaggio caro Luchino, i tuoi compagni di allenamento ti vogliono bene”.