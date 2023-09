Schianto tra moto e auto: morto un ragazzo di 28 anni

Un ragazzo di 28 anni, Luca Colosio, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 24 settembre, a Nuvolento, in provincia di Brescia. Il giovane si trovava alla guida di una moto insieme a un amico quando è andato a scontrarsi contro un'automobile all'incrocio tra via Garibaldi e la strada provinciale 116. Per il 28enne non c'è stato nulla da fare, mentre il ragazzo che si trovava con lui ha riportato soltanto delle lievi ferite. Alla guida della vettura c'era una donna di 79 anni, anche lei rimasta ferita nell'incidente ma non in modo grave.

Incidente in moto a Nuvolento: morto Luca Colosio

L'allarme al 112 è scattato poco dopo le 22. Un boato a spezzare l'inerzia di una serata tranquilla: diversi i residenti scesi in strada a vedere cosa stesse succedendo. Secondo quanto ricostruito finora, la moto di Colosio stava viaggiando in direzione Salò e si è schiantata con una Lancia Ypsilon che in quel momento si spostava in direzione opposta, verso Brescia. La Polstrada sta indagando sulla dinamica e anche sulle eventuali responsabilità dell'incidente.

Il povero Luca Colosio è stato sbalzato dalla sella sull'asfalto verso il guard-rail: un impatto violentissimo, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sul posto in pochi minuti la centrale operativa ha inviato l'automedica e ambulanze di Soccorso Pubblico Calcinato e del Van di Nuvolento. Trasferiti in ospedale gli altri due feriti: l'amico del 28enne e la donna di 79 anni alla guida dell'auto.

