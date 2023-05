Giovane operaio muore schiacciato da un macchinario

Si chiamava Luca Di Noto, l’operaio 31enne che ha perso la vita oggi in tarda mattinata a Siracusa. È rimasto schiacciato da una macchina da lavoro. Per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Lascia la moglie e due figli. Aperta un’inchiesta. Interrogate le persone che si trovavano in azienda al momento della tragedia per accertare eventualità responsabilità. Il pm ha disposto l’ispezione cadaverica da parte del medico legale.

L’operaio, che lavora per l'azienda Iteco di Floridia, si trovava in un'azienda metalmeccanica di contrada Targia, all'ingresso nord di Siracusa. Stava utilizzando un’officina di un’altra azienda visto che doveva affrontare alcuni importanti lavori di metalmeccanica. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l'uomo era impegnato in un'attività di movimentazione con un carroponte di alcuni pilastri in ferro, quando per cause ancora da accertare sarebbe rimasto schiacciato.

Continua a leggere su Today.it