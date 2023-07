In auto contro un palo: Luca Franzini muore a 40 anni

Ancora una tragedia sulle strade della Valtellina: Luca Franzini , 40 anni, è morto domenica in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio a Grosio (Sondrio).

L'uomo, residente a Mazzo, a bordo di una Golf, stava percorrendo la strada provinciale 27 quando, secondo le prime ricostruzioni e per ragioni in corso d'accertamento da parte dei carabinieri di Tirano, è uscito di strada. Purtroppo, nella sua corsa, l'auto ha impattato contro un palo e per lui non c'è stato nulla da fare. L'impatto è stato devastante

L'allarme è scattato immediatamente, pochi minuti dopo le 19, in codice rosso, quello di massima gravità e sul posto sono giunti l'elisoccorso alzatosi in volo da Caiolo, un'ambulanza e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno constatato il decesso dello sfortunato automobilista: Luca Franzini è morto sul colpo.

Franzini lavorava come tecnico specializzato per un'importante impresa energetica nazionale. Non è chiaro se abbia perso il controllo dell'auto che stava guidando a causa dell’alta velocità oppure per un malore improvviso.

