Luca Guastella morto a 28 anni: in moto si è scontrato con il fratello

Luca Guastella aveva 28 anni ed era residente a Fino Mornasco, in provincia di Como: è morto in un fatale incidente mentre percorreva in moto la strada provinciale 9, sul lago di Valvestino nel territorio di Gargnano, piccolo comune in provincia di Brescia. Domenica 30 giugno, poco prima delle 12, avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe urtato la due ruote del fratello Alessandro, finendo poi per carambolare sull'asfalto, precipitando in un dirupo. Insieme a loro c'era anche il cugino: i familiari hanno assistito inermi alla tragedia. La salma è stata recuperata non senza difficoltà con l'aiuto dell'elisoccorso decollato da Brescia. Le operazioni hanno coinvolto anche i tecnici del soccorso alpino della Valsabbia che si sono calati nella scarpata con un verricello.

Nello schianto è rimasto ferito anche il fratello, 31 anni: si è rotto una clavicola, ma ha cercato comunque di soccorrere il fratello. È stato trasferito all'ospedale di Gavardo (e ricoverato in codice giallo) da un'ambulanza intervenuta sul posto. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza: sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale, a cui sono stati affidati i rilievi necessari.

Luca Guastella: chi era la vittima

Luca Guastella era in gita sul lago di Garda insieme al fratello e al cugino: grande appassionato di moto, non perdeva l'occasione per organizzare suggestive trasferte e pare non fosse la prima volta che affrontasse le strade dell'alto lago, Valvestino compreso. Lavorava in Svizzera per un'azienda specializzata nella realizzazione di componenti informatici. Volontario per la Croce Rossa di San Fermo della Battaglia, era molto attivo nella vita del suo paese.

Il corpo del giovane rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori accertamenti. Sono in corso gli approfondimenti della procura, per chiarire la dinamica dell'incidente.