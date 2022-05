Muore in un’auto parcheggiata: nessuno se ne accorge per 24 ore

Luca Rudatis è morto da solo nella sua auto, probabilmente a causa di un malore, ma è stato ritrovato cadavere solo 24 ore dopo. L’auto del 37enne bellunese, divenuta da poco la sua casa, era ferma in un parcheggio nel comune di Pedavena quando alcuni passanti si sono accorti di un corpo disteso sul posto di guida. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, che risaliva al giorno prima, vale a dire a sabato 21 maggio 2022.

La famiglia non sapeva che Luca Rudatis si trovava in difficoltà. “Io e la mia ex moglie non eravamo al corrente che ultimamente viveva in auto, a noi diceva che andava regolarmente al lavoro, che aveva preso in affitto un appartamento e viveva con una sua nuova amica", ha raccontato il padre. "Non ci aveva mai detto nulla dei sui drammi, e non aveva chiesto aiuto. L’avessimo saputo mai l’avremmo lasciato lì da solo. Andavo a prenderlo e me lo portavo a casa o da sua madre". Sul luogo del decesso sono state trovate dai carabinieri molte bottiglie di birra e vino. Secondo i sanitari Luca Rudatis potrebbe essere morto a causa di una grave intossicazione alcolica.