Resta incastrato nel macchinario e viene schiacciato da una bobina: operaio muore sul lavoro

Incidente mortale sul lavoro alla Kme Europametalli di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, dove un operaio è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario nel reparto minatoio. Il tragico incidente si è verificato poco prima delle 19. La vittima è un operaio di 50 anni, Nicola Corti, che si trovava nel reparto laminatoio. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l'ambulanza infermieristica, ma il personale ha potuto constatare solo il decesso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando da solo nel reparto quando sarebbe rimasto bloccato nel macchinario finendo schiacciato da una bobina di rame, riportando un fatale trauma toracico. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che stanno accertando la dinamica.

Furfaro (Pd): "Una strage senza fine"

"Un altro morto sul lavoro. L'ennesimo, di una strage senza fine. Questa volta è successo alla Kme Europametalli di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Nel reparto minatoio un operaio è rimasto incastrato in un macchinario e la sua vita è rimasta intrappolata là dentro, senza più riuscire a uscirne. Condoglianze alla famiglia, ai suoi cari. E a noi un unico impegno: fermiamo questa strage. Perché di lavoro si muore ogni giorno e non è più tollerabile". Così su X Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico e membro della segreteria di Elly Schlein.