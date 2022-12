Luce accesa in casa da giorni, ragazzo trovato morto in camera da letto

La luce accesa da giorni in casa ha insospettito i vicini che hanno allertato i soccorsi. Poi, la tragica scoperta: un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nella sua camera da letto. La tragedia è avvenuta a San Costanzo, in provincia di Pesaro. Il ragazzo, originario di Venezia, era in camera da letto quando i soccorritori, nella tarda serata, sono entrati in casa, ma tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, allertati da qualcuno che aveva notato la luce accesa nell’appartamento ormai da un paio di giorni. Al momento sono ancora sconosciute le cause del decesso anche se dagli elementi acquisiti l'ipotesi più concreta pare quella di un gesto volontario. Il giovane che nel fine settimana lavorava in un ristorante di Marotta, un paese vicino.