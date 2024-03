Lucia Durante falciata e uccisa sulle strisce pedonali sotto casa

Lucia Durante, 78 anni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata falciata e uccisa da un'auto in via Archimede a San Fruttuoso, quartiere di Genova. L'auto guidata da un uomo di 38 anni l'ha investita a pochi metri da casa sua. Le condizioni della donna sono sembrate subito molto gravi, il personale medico ha cercato di rianimarla per oltre un'ora, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sottoposto ad alcoltest, l'uomo è risultato negativo. Sotto choc è stato trasferito all'ospedale Galliera. Quando si è verificato l'incidente su Genova stava cadendo una pioggia battente e la visibilità era scarsa. La polizia locale è al lavoro per appurare se l'auto stesse procedendo a velocità elevata e se il conducente fosse concentrato sulla guida o meno.