Tragico frontale: muore infermiera di 42 anni

Non ha avuto scampo. Incidente stradale mortale nella notte sulla statale 197 tra Furtei e Villamar: la vittima è una donna di 42 anni originaria di Nuoro. Lucia Virdis era da sola alla guida di una Peugeot 307. Alle 23 circa si è scontrata con una Bmw che proveniva dalla direzione opposta. La donna è morta sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, un'invasione di corsia di una delle due auto sarebbe la causa dell'incidente, ma non ci sono conferme sulla dinamica. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista che guidava l'altra vettura, un uomo di 32 anni, trasportato in codice rosso al Policlinico di Monserrato. I carabinieri sono giunti sul posto per i rilievi di rito, con i vigili del fuoco di Sanluri e l'ambulanza del 118. Traffico interrotto per circa due ore.

Ieri Lucia Virdis aveva postato su Facebook una foto della strada che percorreva per andare al lavoro: "Go" aveva scritto. Poche ore dopo, la tragedia. Sui social tanti messaggi di cordoglio di amici e conoscenti.