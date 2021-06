Aggredisce a forbiciate una volontaria dell'oratorio: fermato dai carabinieri

Luciana, volontaria 65enne della parrocchia di Ranzo, in Trentino, aveva dato un passaggio in auto ad un 40enne originario del Burkina Faso e ospite della comunità locale, quando - dopo un breve tratto di strada - l'uomo ha aggredito la donna ferendola più volte con delle forbici, prima di darsi alla fuga. La volontaria, Luciana Rigotti, si è trascinata per alcuni metri e successivamente è stata soccorsa e trasportata in codice rosso con l'elicottero all'ospedale S.Chiara di Trento.

Immediatamente sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri, che hanno utilizzato anche l'elicottero e i droni, e dei vigili del fuoco volontari. Nel pomeriggio l'uomo è stato individuato e fermato nella zona delle Sarche. Portato in caserma, è stato interrogato fornendo ai carabinieri un racconto confuso e mostrando evidenti problemi psichici. In Trentino da alcuni anni, l'uomo era rimasto convolto in alcune vicende legate alla droga. Dallo scorso 3 giugno si era trasferito nel paese di Ranzo per lavorare in un'azienda agricola di Vezzano, paese poco distante, seguito dai volontari della Caritas.