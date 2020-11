"Papà aveva il casco per l'ossigeno in testa e dava ancora indicazioni per i suoi pazienti"

"Non voleva andare in pensione, lo ripeteva agli amici anche nei giorni della malattia. Amava troppo questo mestiere. Aveva il casco per l'ossigeno in testa e ancora dava indicazioni e scriveva ricette per i suoi pazienti". Così Mattia Bellan su La Stampa ricorda il suo papà morto per coronavirus. Luciano Bellan, ex medico ospedaliero ed ora medico di base con studio a Vercelli, è il primo dottore vercellese vittima del coronavirus: aveva 65 anni e lascia, oltre alla moglie, tre figli.

Luciano Bellan era anche il medico della Piccola Opera Charitas ed era stato colpito dal covid qualche settimana fa, con altri tre colleghi medici di base. Era stato stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Sant’Andrea. È morto mercoledì 18 novembre. Queste le parole dell'ex presidente dell’Ordine del medici di Vercelli Piergiorgio Fossale: "Che pesi sulla coscienza di quei mascalzoni che insultano i medici di famiglia. Morto per aver fatto il suo dovere di medico in prima linea. Chiediamo solo rispetto, null'altro che rispetto. Ciao Luciano. Per un medico di famiglia che muore non ci saranno trasmissioni televisive e sproloqui sui giornali ma tanta tristezza e la solidarietà dei colleghi. Quando suona la campana un sussulto nel cuore di tutti noi".

Toccante il ricordo su Facebook di Roberta Petrino, primaria del Dea di Vercelli a sua volta colpita dal coronavirus nella scorsa primavera: "Questo è un giorno in cui il fardello che ci stiamo portando sulle spalle è ancora più pesante, in cui la sensazione che niente abbia senso e di non servire a molto ti annebbia un po’ la vista. Oggi il maledetto virus si è portato via un collega, un amico, un padre, un giovane nonno, un uomo della nostra età. Lui che era stato nel mio stesso letto in pronto soccorso, e io gli dissi, dai che porta buono, vedrai che andrà bene. No, non è andata bene. Ciao Luciano". I funerali del dottor Luciano Bellan si terranno sabato 21 novembre alle ore 10.30 nella chiesa di Billiemme a Vercelli.

Si allunga purtroppo il triste elenco dei medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19. I loro nomi sono riportati sul sito della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), listato a lutto in loro memoria, in un triste elenco che viene via via aggiornato. L'ultima vittima è Edgardo Milano, medico di medicina generale.