Muore mentre tenta di rianimare il suocero stroncato da un malore

Una doppia tragedia avvenuta nell'arco di pochi minuti, due malori risultati fatali per Marino Tonello e Luciano Michielin, deceduti nella mattina di venerdì 1° aprile a San Trovaso di Preganziol, in provincia di Treviso. Secondo una prima ricostruzione, il primo a sentirsi male è stato Marino Tonello, ex agricoltore 93enne colpito da un arresto cardiaco in casa. In suo aiuto è arrivato il genero Luciano Michielin, 63 anni, insieme alla moglie. Per 15 minuti l'uomo ha tentato di rianimare il suocero, chiamando sul posto l'ambulanza del Suem 118. Per l'anziano però non c'è stato nulla da fare. Poco dopo mezzogiorno la seconda tragedia: Luciano Michielin si è accasciato a terra mentre stava consolando la moglie e i familiari di Tonello. Anche lui è stato stroncato da un malore improvviso.

Era passata appena un'ora e mezza dalla morte del 93enne. Sotto choc familiari e soccorritori. Il cuore del 63enne non ha retto al dolore per la perdita del suocero e allo sforzo per provare a rianimarlo invano. Tonello, originario di Ormelle, lascia la moglie Maria e le figlie Suor Elisa, Lucia ed Angela. A piangere Luciano Michielin la moglie Lucia, i figli Davide, Sara, Maria e Giovanni, il fratello Paolo, nipoti, amici e parenti tutti. I funerali dei due parenti saranno celebrati in un'unica cerimonia congiunta martedì 5 aprile alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Trovaso.