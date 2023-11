Sbandata improvvisa, poi il frontale è violentissimo: Lucio Buso muore tornando a casa dal lavoro

Stava tornando a casa dal lavoro Lucio Buso, l'uomo di 59 anni che intorno alle 19.30 di ieri, mercoledì 8 novembre, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto Trepalade, frazione di Quarto d'Altino, in provincia di Venezia. Il 59enne era diretto verso San Donà con la sua Ford Focus aziendale quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro un'altra auto che viaggiava nella corsia opposta. Un imoatto tremendo che non ha lasciato scampo a Buso. Come riporta VeneziaToday, i parenti che non lo vedevano arrivare hanno cercato informazioni e sono venuti a sapere del grave incidente che aveva coinvolto la Focus a poca distanza, precipitandosi subito sul posto e arrivando mentre i carabinieri della Compagnia di San Donà stavano facendo i rilievi.

L'uomo al volante della Cupra, un 38enne, anche lui di Quarto, è rimasto ferito seriamente ed è stato portato all'ospedale di Mestre ma non sarebbe in pericolo di vita. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alla centrale una decina di minuti dopo lo schianto e i pompieri sul posto hanno provveduto a recuperare i due conducenti, per affidarli alle cure del Suem. Per il 59enne le cure immediate degli operatori sanitari non sono bastate a salvarlo. I carabinieri si sono occupati di effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze necessarie per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto è arrivato anche il sindaco, Claudio Grosso, che ha commentato con tristezza la morte del 59enne: "Una cara persona, mi unisco al dolore della famiglia".

