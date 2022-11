Va dai vigili perché la fidanzata non risponde al telefono: lei era in Questura a denunciarlo

Lui si era rivolto ai vigili urbani perché la fidanzata non rispondeva più al telefono ma lei era in Questura a denunciare proprio lui, il fidanzato, dopo che questo l’ aveva picchiata. Il fatto è avvenuto a Perugia venerdì sera scorso.

Il fatto è stato denunciato proprio dalla ragazza dopo l’intervento della polizia. Erano circa le 23 di venerdì sera quando arriva la chiamata al 113. Alcuni passanti avevano visto una giovane chiedere disperatamente aiuto dalla finestra di casa. Dopo l’arrivo dei poliziotti, la giovane ha confermato che poco prima era stata picchiata dal compagno. Per motivi legati alla gelosia, lui l’aveva presa per il collo e presa a calci, fino a quando non ha urlato dalla finestra, richiamando l’attenzione di alcune persone che hanno subito dato l’allarme.

Dopo l’intervento del 118, lei, 33 anni, è andata in Questura con gli agenti per formalizzare la denuncia nei confronti del fidanzato che, nel frattempo, era fuggito. Sentita dai poliziotti, ha raccontato di essere terrorizzata dal compagno che ormai era diventato violento con continui messaggi di minacce. Fatto sta che mentre la donna denunciava tutto alla polizia, lui era dai vigili urbani per cercare di rintracciare lei. Così alla fine lui è stato accompagnato in Questura. Non ha trovato la fidanzata ma la denuncia che lei aveva sporto contro di lui.