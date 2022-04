Lui è in un locale, la sua auto finisce nel fiume

Allarme nella notte di lunedì 25 aprile a Torino per un’auto finita nel fiume Po verso le 2,30. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, insieme alle volanti della questura e a due ambulanze. Una macchina, molto probabilmente parcheggiata senza freno a mano, è finita nel Po: qualcuno ha visto la vettura cadere e le sue luci accese e per questo ha lanciato l’allarme.

In un primo tempo si pensava che alcune persone fossero all’interno dell’abitacolo, ma per fortuna così non è stato. Infine dal numero di targa le forze dell’ordine hanno individuato il proprietario che si trovava all'interno di una discoteca di corso Moncalieri.