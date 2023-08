Sbaglia la manovra e l'auto precipita nella scarpata: morto dopo un volo di 60 metri

Un volo già dalla scarpata che non gli ha lasciato scampo. Un uomo di 79 anni, Luigi Caspani, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto intorno alle 18 di ieri, lunedì 7 agosto a Premana (Lecco), nel cuore dell'Alta Valsassina. L'auto su cui si trovava l'anziano è uscita fuori strada, precipitando nel vuoto da un'altezza di circa 60 metri: secondo quanto riferito da fonti del Soccorso alpino, il tutto è avvenuto mentre stava facendo manovra sulla carrozzabile che porta all’Alpe Forni.

Auto precipita nella scarpata: morto Luigi Caspani

I tecnici della Stazione di Premana, entrate in azione con un sanitario, hanno provveduto al recupero dell’uomo dopo l'espletamento delle procedure previste. Purtroppo per il 79enne non c'è stato nulla da fare: quando i soccorsi lo hanno raggiunto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenute anche due squadre del Nucleo Saf dei Vigili del Fuoco scattate da Lecco e Bellano, oltre all'elicottero fatto decollare da Caiolo (Sondrio). L'intervento è terminato intorno alle 22.

Gli altri interventi del soccorso alpino

La Stazione di Valsassina - Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Lariana ha eseguito altri due interventi durante il pomeriggio di ieri. La prima attivazione da parte della centrale è arrivata poco prima delle 11:00, nella zona di Margno. Un escursionista aveva perso il sentiero e si è ritrovato in un punto molto ripido, allora ha chiesto aiuto. Impegnate le squadre territoriali e l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato portato in salvo. Più tardi, ntorno alle 16, nel comune di Crandola, sopra l’alpeggio di Ortighera, un uomo è scivolato ed è caduto. Sul posto le squadre territoriali del Cnsas; non era possibile l’impiego dell’elicottero a causa del vento forte.

