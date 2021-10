Ragazzo ucciso a coltellate durante una rissa in pizzeria

Una rissa tra cittadini di origine romena e italiani fuori da un locale nel centro di Marsala, in provincia di Trapani, si è trasformata in tragedia ieri sera. Un giovane di 28 anni, Luigi Loria, è stato accoltellato nei pressi di una pizzeria del centro storico della cittadina siciliana, in via Curatolo. Subito soccorso e trasferito con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, il ragazzo è morto mentre i medici tentavano disperatamente di salvarlo. Troppo gravi le ferite riportate.

La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Non è ancora chiaro il motivo per cui sia scoppiata la lite tra due gruppi di giovani. Le indagini sono condotte dalla polizia. Cinque persone sono state sottoposte a fermo per aver preso parte alla rissa: nello specifico si tratta di due italiani e tre cittadini di origine romena. Per due dei fermati l'accusa è di concorso in omicidio, uno sarebbe indagato per avere invece accoltellato Loria.