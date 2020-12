Luigi Piazza non ce l'ha fatta: morto due giorni dopo l'incidente

Il 54enne è deceduto in ospedale: troppo gravi le ferite riportate in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto la scorsa domenica, tra Sale Marasino e Sulzano, nel Bresciano

Fine delle speranze per Luigi Piazza. Il 54enne era rimasto gravemente ferito dopo un terribile incidente stradale avvenuto domenica 6 dicembre sulla Sp510, tra Sale Marasino e Sulzano, nella provincia di Brescia. Luigi è deceduto in ospedale nella serata di ieri: dopo aver lottato per due giorni tra la vita e la morte.

Morto Luigi Piazza: la dinamica dell'incidente

Protagonista, suo malgrado, di un violentissimo frontale: era a bordo della sua Hyundai quando si è schiantato con una Fiat 500, guidata da una ragazza di 28 anni, che sopraggiungeva in direzione opposto. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Darfo: dopo la morte di Piazza, come da prassi è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Sono parse subito gravissime le condizioni del 54enne, trasportato d'urgenza al Civile. Qui è rimasto poco più di 48 ore, prima della triste notizia. Luigi Piazza lascia la moglie Roberta e le figlie Alessia e Giorgia: la famiglia ha autorizzato l'espianto e la donazione degli organi. La salma è ancora in ospedale: nelle prossime ore si attendono novità sulla data dei funerali.

"Gigi era una persona come poche"

Insieme a loro abitava a Monticelli Brusati, ma lavorava in fabbrica alla Lucchini di Lovere. Molto conosciuto in paese anche per il suo impegno e la militanza politica: faceva parte della lista Civica per Monticelli, con cui si era candidato già tre volte.

"Siamo immensamente tristi per la tua scomparsa, caro Gigi – si legge in una nota – Eri un membro del gruppo e una persona come pochi". "La tua partenza improvvisa ci lascia sgomenti e increduli – continua il testo pubblicato dalla Civica per Monticelli – Ti promettiamo che seguiremo il tuo esempio e ci proveremo ancora. Sarai sempre con noi. Ci stringiamo a Roberta, Alessia e Giorgia nel più grande degli abbracci. Ciao Luigi e grazie di tutto".