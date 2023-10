Cade durante la passeggiata, la moglie lo trova morto

Tragedia a Sonico, in provincia di Brescia. Un uomo di 74 anni di Lograto, Luigi Ravelli, ha perso la vita durante un'escursione in montagna. Il dramma si è consumato ieri, mercoledì 4 ottobre, in una zona impervia in località Miravalle: l'uomo era uscito per una passeggiata in cerca di funghi e castagne insieme alla moglie e al cognato: i tre si erano divisi ma si erano dati appuntamento, in un luogo preciso, verso mezzogiorno. Intorno alle 13.30 moglie e cognato hanno cominciato a preoccuparsi: circa mezz’ora più tardi il drammatico ritrovamento, da parte della donna.

All’arrivo di soccorsi e sanitari non c’era già più niente da fare. Ravelli era già morto, con un’ampia ferita alla testa e parecchio sangue intorno: secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Breno, intervenuti per i rilievi, il 74enne sarebbe caduto a terra mentre passeggiava, forse per un malore oppure perché semplicemente inciampato, e avrebbe battuto con violenza la testa sui sassi della mulattiera che stava percorrendo. Sarebbe morto per le conseguenze del trauma cranico subito. A ritrovarlo senza vita, come detto, la moglie.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, l’automedica, i tecnici del Soccorso Alpino di Edolo: da Brescia era stato fatto decollare anche l’elisoccorso. La salma è stata ricomposto e riportata a valle, a disposizione dell’autorità giudiziaria: in serata è arrivato il nulla osta per la sepoltura, ma la data del funerale non è ancora stata fissata. Imprenditore agricolo in pensione, Luigi Ravelli ha vissuto a Rovato per una vita intera: grande appassionato di montagna, aveva una seconda casa a Malonno.

