Luigi Sartor arrestato: l'ex di Roma, Inter e Juve coltivava 106 piante di marijuana in un casolare abbandonato

Qualche nuovo guaio in vista per l'ex calciatore Luigi Sartor. L'ex di Parma, Roma, Inter e Juventus è stato sorpreso in un casolare a Lesignano Palmia, frazione della montagna parmense: nell'edificio abbandonato curava e coltivava 106 piantine di marijuana. La Guardia di Finanza ha fermato lui e un amico.

Luigi Sartor ai domiciliari: 106 piantine di marijuana

Ora Luigi Sartor è ai domiciliari, in una casa di un amico. Sono lontani gli anni della Serie A. Il roccioso difensore, trevigiano, terzino destro naturale, vinse anche una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana con il Parma. Aveva chiuso la carriera con la Ternana nel 2009. Poi proprio a Parma poi aveva scelto di vivere. Lui e l'amico sono accusati di aver piantato e coltivato marijuana in un casolare sperduto di Lesignano Palmia, in un edificio disabitato, per il quale era stato chiesto il raddoppio della fornitura di energia elettrica. I militari della Guardia di Finanza di Parma, con la tenenza di Fornovo, durante un normale controllo, hanno pizzicato i sospetti fare avanti e indietro dal casolare, dal quale proveniva un odore forte di marijuana. Di notte dalle fessure dello stabile brillavano le luci dell’illuminazione interna.

Perché è stato arrestato Luigi Sartor

Venerdì scorso all'ora di pranzo il blitz: i finanzieri hanno fatto irruzione nel casolare, e si sono trovati davanti 106 piante, ma anche lampade, ventilatori, confezioni già in fase di fioritura e pronta per l'essicazione. Il tutto avrebbe fruttato due chili di 'erba'.

Come ripercorre ParmaToday, non è la prima volta che Luigi Sartor finisce al centro delle cronache per vicende extraclaistiche. Nel 2015 era stato condannato per maltrattamenti ai danni dell'ex compagna, dalla quale ha avuto una figlia. Fu condannato a nove mesi (pena sospesa). Prima ancora, nel 2011, l'ex calciatore era stato coinvolto nell'inchiesta Last Bet, sul calcioscommesse. Si è sempre detto innocente. L’inchiesta si concluse per lui nel 2019 con la dichiarazione di prescrizione. Sartor ha avuto un'eccellente carriera: nell'estate del 1992 era stato venduto per un miliardo di lire, cifra record all'epoca per un minorenne, dal Padova alla Juventus. Debuttò in Serie A il 6 dicembre 1992. Nel suo curriculum anche due presenze con la nazionale maggiore azzurra. E' stato un titolare inamovibile nell'Italia Under-21 che nel 1996 vinse il campionato europeo. Una vita fa.