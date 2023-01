Colpita con un'accetta dal figlio, muore dopo due mesi

È morta Luigina Fois, l'anziana invalida e non vedente di Oliena (Nuoro), che lo scorso sette novembre è stata colpita alla nuca con un'accetta dal figlio Salvatore Franceschi, 58 anni. La donna aveva 80 anni. L'aggressione è avvenuta al culmine di una lite. Inizialmente si era pensato a un incidente, anche perché l'uomo aveva spinto verso questa ricostruzione. Dopo però i sospetti si sono indirizzati sul figlio che ha confessato e da allora si trova in carcere.

L'anziana era stata ricoverata all'ospedale di Nuoro, poi le sue condizioni erano migliorate ed era stata trasferita in una Rsa del Sassarese per la riabilitazione. Il decesso a distanza di due mesi dall'aggressione. La procura di Nuoro, che coordina le indagini, sta valutando se disporre l'autopsia sul corpo della donna per accertare se la morte sia sopraggiunta a causa delle ferite riportate in seguito all'aggressione da parte del figlio. A quel punto per il 58enne scatterebbe l'accusa di omicidio.