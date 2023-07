Va al lavoro e non torna a casa: scomparso un ragazzo di 19 anni

Aveva fatto l'ultimo turno di lavoro in palestra come addetto alle pulizie e poi si era recato a pranzare alla mensa dell'Opera San Francesco a Milano. Qui è stato visto l'ultima volta Luis Alberto Duenas Ochoa, un ragazzo di 19 anni peruviano che abita nella zona di via Padova, periferia nord est della città lombarda. Era martedì 11 luglio e da quel giorno i suoi familiari non hanno saputo più nulla del giovane arrivato in Italia tre mesi fa. Il suo account Whatsapp risulta staccato dalle 14.48 di martedì 11 luglio, così come il telefono che è spento o comunque non raggiungibile.

Dopo giorni senza sapere nulla di lui, il 14 luglio scorso, uno zio è andato dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. "Siamo molto preoccupati", scrive un amico del giovane chiedendo di diffondere la sua fotografia. Luis Alberto ha capelli corti castano scuro e occhi marroni. È alto 1 metro e 55. Chiunque abbia notizie del ragazzo può contattare direttamente il 112.