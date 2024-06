Un sorpasso, poi lo schianto frontale devastante: tragedia sulla provinciale

Luisa Calò, 66 anni di Erchie, ha perso la vita sul colpo e tre persone sono rimaste ferite. E' il bilancio del gravissimo incidente stradale di giovedì pomeriggio sulla strada provinciale 69 che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. Tra i feriti, una bambina di 7 anni è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi: non corre pericolo di vita.

Le auto coinvolte nell'incidente, secondo quanto riporta BrindisiReport, sono una Fiat 500 sulla quale viaggiava una donna e una Renault Scenic con a bordo quattro persone: due donne, la bambina e un uomo. Coinvolta anche una Bmw. L'impatto è stato devastante: un frontale avvenuto durante una manovra di sorpasso, ma dinamica esatta ed eventuali responsabilità andranno accertate. La donna deceduta era seduta sul sedile posteriore della Scenic, al volante c'era un'altra donna ferita ed estratta dai vigili del fuoco.

La salma della 66enne Luisa Calò è stata portata nella camera mortuaria del cimitero di Mesagne.